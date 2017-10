Shakespeare-Nachfolger : Claude Puel wird Trainer von Leicester City

vergrößern 1 von 1 Foto: Andy Rain 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 21:05 Uhr

Er ist bereits der dritte Trainer innerhalb eines Jahres bei dem Überraschungsmeister von 2016. Auf Claudio Ranieri folgte vor knapp acht Monaten Craig Shakespeare, der in der Vorwoche beurlaubt wurde. Puel soll am Freitag offiziell vorgestellt werden und dann am Sonntag das Team beim Ligaspiel gegen den FC Everton zum ersten Mal coachen. Leicester steht derzeit auf Rang 14 der Tabelle.

Mitteilung Leicster