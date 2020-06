Ligue 1 : Choupo-Moting und Thiago Silva verlängern bei PSG

Der ehemalige Bundesliga-Profi Eric-Maxim Choupo-Moting, Routinier Thiago Silva und Torhüter Sergio Rico haben ihre Verträge bei Paris Saint-Germain bis zum Saisonende verlängert, teilte der französische Fußball-Meister mit.

von dpa

29. Juni 2020, 22:18 Uhr

Damit stehen die drei Profis dem Team von Trainer Thomas Tuchel im Pokalfinale am 24. Juli gegen AS Saint-Etienne, im Ligapokal-Endspiel am 31. Juli gegen Olympique Lyon und im Finalturnier der Champions League vom 12. bis 23. August in Lissabon zur Verfügung. Die französische Liga war wegen der Coronavirus-Pandemie vorzeitig abgebrochen und PSG zum Meister gekürt worden.

