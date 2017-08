Meister gewinnt Topspiel : Chelsea siegt dank Alonso - Huddersfield überrascht weiter

vergrößern 1 von 4 Foto: Danny Lawson 1 von 4







Damit verhinderte er nach der 2:3-Auftaktpleite gegen Burnley den kompletten Fehlstart des Titelverteidigers. Alonso brachte das Team von Nationalspieler Antonio Rüdiger im Wembley-Stadion in der 24. Minute per Freistoß in Führung. Chelseas Michy Batshuayi traf in der 82. Minute per Eigentor zum Ausgleich, ehe drei Minuten vor dem Ende Alonso doch noch für die Entscheidung sorgte.

Aufsteiger Huddersfield Town hat unterdessen auch das zweite Spiel in Englands höchster Spielklasse gewonnen. Die Mannschaft des deutschen Fußball-Trainers David Wagner besiegte Newcastle United mit 1:0 (0:0) und steht mit sechs Punkten und 4:0 Toren vorerst hinter Spitzenreiter Manchester United auf dem zweiten Rang.

Der Australier Aaron Mooy erzielte nach Vorarbeit des früheren Bundesliga-Profis Elias Kachunga fünf Minuten nach dem Seitenwechsel den Siegtreffer. Für die «Terriers» war es der erste Heimsieg in der höchsten englischen Spielklasse seit dem 27. November 1971 (2:1 gegen Derby County).

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 19:30 Uhr