Copa América : Brasilien wirft Argentinien aus Südamerika-Turnier

Rekordweltmeister Brasilien hat den Erzrivalen Argentinien bei der Südamerikameisterschaft geschlagen und zieht in das Finale der Copa América ein.

von dpa

03. Juli 2019, 08:01 Uhr

Die Seleção setzte sich in Belo Horizonte mit 2:0 (1:0) gegen die argentinische Auswahl um Superstar Lionel Messi durch. Die Gastgeber gingen in der 19. Minute durch Gabriel Jesus in Führung. Zuvor hatte Dani Alves sich im Mittelfeld den Ball geholt, mehrere Gegenspieler stehen gelassen und Roberto Firmino auf der rechten Seite angespielt, der den Ball genau vor das Tor passte. Jesus hielt den Fuß hin und traf aus kurzer Distanz.

In der 71. Minute legte Firmino zum 2:0 nach, nachdem Gabriel Jesus mit einem Sprint aus der eigenen Hälfte heraus bis in den gegnerischen Strafraum vordrang und den Ball zu dem Ex-Hoffenheimer in die Mitte schob, der dann aus kurzer Entfernung verwandeln konnte.

Am 7. Juli trifft Brasilien nun im Finale der Copa América auf Chile oder Peru. Die beiden Mannschaften spielen noch im zweiten Halbfinale gegeneinander.