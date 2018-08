Transferpoker : Boateng sagt ManUnited ab - Warten auf die Paris-Offerte

Ein Wechsel von Jérôme Boateng zu Manchester United ist anscheinend vom Tisch. Jetzt wird auf eine Offerte von Paris Saint-Germain gewartet. Trainer Niko Kovac würde den Weltmeister von 2014 gerne beim FC Bayern behalten - wie auch einen anderen Topstar.

von dpa

08. August 2018, 12:17 Uhr

Dass auf den Handys der Bayern-Chefs im Poker um Jérôme Boateng noch eine Nummer mit der Landesvorwahl 0044 anruft, ist nicht zu erwarten.

Der umworbene Weltmeister von 2014 soll Manchester United abgesagt haben, für das kolportierte Interesse des FC Arsenal gibt es bislang wenig Belege. Wenn Boateng geht, dann wohl zu Paris Saint-Germain. Die Franzosen haben bis Ende August Zeit. Für einen überraschenden Wechsel von Boateng in die Premier League müsste es rasend schnell gehen. An diesem Donnerstag schließt das Transferfenster der finanzstärksten Spielklasse Europas.

Nach einem Bericht der Redaktion von «Bild» und «Sport Bild» hat Boateng ManUnited-Trainer José Mourinho telefonisch abgesagt, auch der «Kicker» schreibt dies. Der Innenverteidiger sehe seine größeren sportlichen Perspektiven für einen erneuten Champions-League-Sieg in München, soll er dem Portugiesen erklärt haben. Auch ein Gespräch mit Bayern-Trainer Niko Kovac soll Boatengs Kalkül beeinflusst haben.

Ohnehin wären die Clubs nur schwer ins Geschäft gekommen. Manchester United soll angeblich 25 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger veranschlagt haben; zu wenig für den deutschen Fußball-Rekordmeister. Für den langjährigen Leistungsträger ist eine diskutable Ablöse 50 Millionen Euro plus X.

Kann Paris diese Summe stemmen? Um neue Spieler holen zu können, muss PSG noch höhere Transfereinnahmen verbuchen, um nicht gegen die Financial-Fairplay-Bedingungen der Europäischen Fußball-Union UEFA zu verstoßen. Das erschwert einen möglichen Transfer zum neuen Club des ehemaligen BVB-Coaches Thomas Tuchel erheblich.

Boateng selbst kommt es vor dem seit Wochen spekulierten vermutlich dann letzten großen Wechsel der Karriere auf zwei Punkte an: Das Gehalt soll im Idealfall höher sein als bei seinem bis 2021 dotierten Bayern-Vertrag. Und die Chance auf Erfolge in der Champions League müssen gegeben sein.

In München ist diese Möglichkeit in jedem Jahr da. In den vergangenen Spielzeiten fehlte nicht viel auf dem Weg in das erste Finale seit dem Triumph von 2013. Das größere Grundlagentraining soll den Münchnern nun auch einen längeren Atem für die heiße Saisonphase verschaffen. «Es ist wichtig, dass alle Spieler 100 Prozent fit sind. Wenn alle fit sind, haben wir eine große Chance», sagte Franck Ribéry in Rottach-Egern.

Wie Mitspieler sprach sich der 35-jährige Franzose für den Verbleib von Boateng aus. «Jérôme und seine Präsenz sind sehr wichtig. Wenn er 100 Prozent fit ist, sind wir defensiv gut drauf.» Das war der 73-malige Nationalspieler aber zu oft in den vergangenen zwei Jahren aber eben nicht. Seit einer schwerwiegenden Muskelverletzung Anfang 2016 wurde er wiederholt von seinem muskulösen Körper gestoppt.

Klare Signale pro Boateng gab es auch vom Trainer. Kovac setzt darauf, dass der 2011 von Manchester City verpflichte Abwehrstar einer seiner «fantastischen» Innenverteidiger bleibt. Zwar bewiesen auch schon Allrounder Javi Martínez und der 22-jährige Niklas Süle - nicht zuletzt beim Boateng-Ausfall gegen Real Madrid - große Klasse in der Innenverteidigung. Doch nach einem Abgang von Boateng könnten Verletzungsprobleme große Personalsorgen für die Defensive mit sich bringen.

Weltmeister Benjamin Pavard (22) vom VfB Stuttgart könnte im Falle eines Boateng-Wechsels für Abhilfe sorgen. Den Zugang in diesem Sommer hatte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zumindest zuletzt ausgeschlossen. Pavard beendete auf eigenen Wunsch vorzeitig seinen Urlaub und startete in die VfB-Vorbereitung. Indizien für einen baldigen Wechsel soll es nicht geben.

Bis zum 31. August könnte der Boateng-Poker noch andauern, die höchste Ablöse-Einnahme der Münchner bleibt in Aussicht. Bislang gab es für den Wechsel von Douglas Costa zu Juventus Turin geschätzte 40 Millionen Euro und damit am meisten Geld.

Eine weitaus höhere Summe bei einem anderen Star schlossen die Bayern aus. Der bis 2021 an den Club gebundene Robert Lewandowski bleibt in jedem Fall. «Er ist weltweit sicherlich unter den Top drei Stürmern auf dieser Position. Wir werden ihn daher mit Sicherheit nicht abgeben», sagte Kovac in der «Sport Bild». «Das ist die Aussage, die ich ihm mitgegeben habe. Robert hat das akzeptiert. Das hat mich sehr gefreut.» Der Inhalt des Boateng-Gesprächs ist nicht überliefert.