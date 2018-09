J-League : Bitterer Tag für Poldi bei Vissel Kobe: Rot und Niederlage

Nach seiner ersten Roten Karte seit mehr als sechs Jahren hat Lukas Podolski mit Vissel Kobe eine Rückschlag in der japanischen Fußball-Meisterschaft einstecken müssen. Der Weltmeister von 2014 verlor am Samstag in der J-League im Verfolgerduell bei Consadole Sapporo mit 1:3 (0:1).

von dpa

02. September 2018, 10:29 Uhr

Podolski sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Rote Karte wegen groben Foulspiels, wenngleich die Entscheidung des Schiedsrichters sehr hart war. Der 33-Jährige war letztmals im März 2012 in der Bundesliga im Trikot des 1. FC Köln gegen Hertha BSC nach einer Rudelbildung des Feldes verwiesen worden.

«Wir hatten Pech, und gestern war es ein enttäuschendes Ergebnis. Was auch immer passiert, wir werden weiter für unsere Ziele kämpfen», schrieb Podolski am Sonntag auf Twitter.

Shun Nagasama (79.) erzielte den einzigen Treffer für Podolskis Mannschaft, in der Spaniens Weltmeister Andres Iniesta nach 55 Minuten ausgewechselt wurde. Vissel Kobe weist nach 25 von 34 Spieltagen 36 Punkte auf und hat damit den Anschluss zum Spitzen-Quartett erst einmal verloren.