Kontrakt bis 2022 : Belgien verlängert Vertrag mit Nationaltrainer Martínez

Der belgische Fußball-Verband setzt langfristig auf seinen Trainer Roberto Martínez und hat den Vertrag mit dem Spanier bis zur WM 2022 verlängert. Dies teilte der Verband auf seiner Homepage mit.

von dpa

20. Mai 2020, 10:56 Uhr

«Der Trainer hat unterschrieben, das ist großartig. Der Coach hat unterschrieben, olé olé!», kommentierte Kapitän und Star Eden Hazard in einem veröffentlichten Video, in dem der Profi bei einem Online-Spiel auf die Vertragsverlängerung aufmerksam gemacht wird. Der 46 Jahre alte Martínez hat Belgiens Team bereits bei der EM 2016 in Frankreich (Viertelfinal-Aus) und bei der WM 2018 in Russland (dritter Platz) betreut.