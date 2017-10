Busquets vor 100. Spiel : Bayern-Profi Thiago am Knöchel verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

07.Okt.2017

Neben Thiago, der gegen Albanien einmal getroffen hatte, werden in Israel auch David Silva und Gerard Piqué aufgrund einer Gelbsperre fehlen. Piqué hatte gegen Albanien noch im Blickpunkt gestanden, nachdem er sich in der Woche zuvor für eine Unabhängigkeit Kataloniens stark gemacht hatte. Der Verteidiger wurde daraufhin in Alicante von einem Teil der spanischen Anhänger ausgepfiffen, mitunter erhielt er aber auch Applaus.

Spanien steht bereits vor dem letzten Spiel als WM-Teilnehmer fest. In Israel dürfte Nationaltrainer Julen Lopetegui seine Mannschaft auf einigen Positionen verändern. Zurück ins Team könnte Sergio Busquets rücken, der vor seinem 100. Länderspiel steht.