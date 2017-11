Primera División : Barcelona siegt und hält Vorsprung an der Tabellenspitze

vergrößern 1 von 1 Foto: Manu Fernandez 1 von 1

04.Nov.2017

Der eingewechselte Ex-Schalker Johannes Geis kam zu seinem dritten Liga-Einsatz für Sevilla, konnte an der Niederlage aber nichts mehr ändern.

Atletico Madrid schob sich zumindest über Nacht an Stadtrivale Real Madrid vorbei auf Rang drei. Das Team von Trainer Diego Simeone sicherte sich beim 1:0 gegen Deportivo La Coruna den Sieg allerdings erst durch einen verwandelten Freistoß von Thomas Partey in der Nachspielzeit.

Mit einem Erfolg gegen Las Palmas am Sonntag kann Real nach Punkten wieder gleichziehen und dank des dann besseren Torverhältnisses Platz drei zurückholen.

Der Tabellenzweite aus Valencia besiegte CD Leganes mit 3:0 und feierte zudem einen Vereinsrekord. Erstmals holte die Mannschaft in der Primera División in einer Saison sieben Siege in Serie.

