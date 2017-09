Langfristiger Verbleib : Barça-Präsident bekräftigt: Superstar Messi bleibt bis 2021

vergrößern 1 von 1 Foto: Manu Fernandez 1 von 1

Barça hatte zwar bereits Ende Juli offiziell mitgeteilt, dass der Vertrag des Argentiniers vorzeitig um drei Spielzeiten bis zum 30. Juni 2021 verlängert werden soll, allerdings fehlt weiterhin die Unterschrift.

Bartomeu räumte erneut ein, dass der 30-jährige Messi den Kontrakt aus Termingründen noch immer nicht unterzeichnet habe. Allerdings hätten nun Messis Bruder und sein Vater stellvertretend drei Verträge unterschrieben, zitierte die spanische Zeitung «Sport» den 54-Jährigen. Damit sei alles perfekt. Es fehlten nur eine Protokollierung von Messis Unterschrift und das offizielle Foto nach der Vertragsverlängerung, so der Präsident. Er hoffe, dass dies bis Ende des Monats veröffentlicht werden könne.

Aufgrund der Verzögerung bei der Unterzeichnung hatte es in den vergangenen Wochen und Monaten viele Spekulationen um die Zukunft von «La Pulga» (der «Floh») gegeben. Nach Medienberichten wurde der Profi unter anderem von Clubs aus der Premier League und auch von Paris Saint-Germain heftig umworben. Mit 37 Treffern war der fünfmalige Weltfußballer in der vergangenen Saison erstmals nach 2013 wieder Torschützenkönig in der Primera División geworden.

Bericht in Sport

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 16:37 Uhr