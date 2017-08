Zwei Spiele : Atlético-Stürmer Griezmann nach Platzverweis gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven Hoppe 1 von 1

Griezmann hatte beim 2:2 zunächst die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe gesehen. Weil er anschließend über die Entscheidung meckerte, sah er Gelb-Rot. Der Angreifer wird nun in den kommenden Spielen in Las Palmas und Valencia fehlen. Im Heimspiel gegen Malaga am 17. September kehrt Griezmann zurück.

23.Aug.2017