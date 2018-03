Serie A : Astoris Tod: Clubs wollen seine Nummer nicht mehr vergeben

Nach dem Tod des italienischen Fußball-Profis Davide Astori wollen die Erstligisten AC Florenz und Cagliari Calcio seine Nummer 13 nicht mehr vergeben.

von dpa

06. März 2018, 13:18 Uhr

«Dieses Trikot gehört für immer dir», twitterte der Florentiner Verein. Der 31-jährige Astori, Kapitän des AC Florenz, war am Sonntag in seinem Hotelzimmer in Udine tot aufgefunden worden. Er war nach Angaben der Behörden an einem Herzstillstand gestorben. Die Leiche sollte am Dienstag obduziert werden, um die genauen Umstände des Todes zu klären und um die Möglichkeit eines Verbrechens auszuschließen.

Der Leichnam des Fußballers soll in Florenz aufgebahrt werden, damit die Fans Astori die letzte Ehre erweisen können. Am Donnerstag soll die Trauerfeier in der Santa-Croce-Basilika in Florenz abgehalten werden.

Astori feierte im Jahr 2008 sein Erstligadebüt bei Cagliari Calcio. Nach sechs Jahren wechselte er für ein Jahr auf Leihbasis zum AS Rom, danach 2015 zu Florenz, wo er zum absoluten Leistungsträger wurde.