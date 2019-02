Juve-Coach : Allegri verabschiedet sich aus Sozialen Netzwerken

Er gehörte in der italienischen Sportwelt zu den Aktivsten auf Twitter: Nun hat sich der Trainer von Fußball-Rekordmeister Juventus Turin, Massimiliano Allegri, aus den Sozialen Netzwerken verabschiedet.

von dpa

28. Februar 2019, 16:15 Uhr

Er habe sowohl seinen Twitter- als auch Instagram-Account aus persönlichen Gründen geschlossen, sagte eine Juventus-Sprecherin am Donnerstag.

Allegri hatte nach Juve-Spielen eigentlich stets einen Kommentar getwittert. Zuletzt geriet er nach der verlorenen Champions-League-Partie gegen Atlético Madrid in die Kritik: Juventus hatte trotz Superstar Cristiano Ronaldo das Achtelfinal-Hinspiel 2:0 verloren. In der Serie A ist Juve allerdings derzeit auf dem besten Weg, den achten Meistertitel in Folge zu gewinnen.