Schlüsselspieler : Ajax Amsterdam verlängert Vertrag mit Torjäger Tadic

Champions-League-Halbfinalist Ajax Amsterdam hat den Vertrag mit dem serbischen Fußball-Stürmer Dusan Tadic vorzeitig um ein Jahr bis 30. Juni 2023 verlängert.

von dpa

08. Juli 2019, 18:57 Uhr

Tadic, der vor einem Jahr aus Southampton kam, galt als Schlüsselspieler des Ajax-Teams, das in den Niederlanden das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann. Tadic, dessen ursprünglicher Kontrakt bis Saisonende 2022 lief, hatte in 56 Pflichtspielen insgesamt 35 Tore für Amsterdam geschossen. Wie der Verein am Montag weiter mitteilte, werde der 30-jährige Tadic nach dem Ende seiner aktiven Karriere bis mindestens 2026 als Trainer in der Jugend-Akademie arbeiten.