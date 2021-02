Kapriolen der Geldgeber : Aufstiegskandidat bis Chaos-Club: Investoren in 3. Liga

Investoren sorgen in der 3. Fußball-Liga durch ihr Handeln oft für Kopfschütteln. Doch es gibt auch positive Beispiele. Zwei Clubs zählen zu den Aufstiegskandidaten.

Frankfurt am Main | Knapp 180 Kilometer für ein Heimspiel. Beim KFC Uerdingen bahnt sich eine weitere bizarre Episode an, die Kritikern von Investoren in der 3. Fußball-Liga Argumente liefert. Verläuft alles nach Plan, trägt Uerdingen seine Heimspiele für den Rest der S...

