2. Liga : Aufstiegs-Dreikampf: Bochum, Kiel und Fürth im Fernduell

Bochum, Kiel und Fürth machen am letzten Spieltag den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga unter sich aus. Der VfL und Kiel haben die besten Chancen, direkt nach oben zu gelangen.

Bochum | Drei Clubs, ein Ziel: Für den VfL Bochum, Holstein Kiel und die SpVgg Greuther Fürth soll der Weg am Sonntag direkt in die Fußball-Bundesliga führen. „Wir haben ein Ziel zu erreichen, und das wollen wir mit aller Macht schaffen“, sagte Trainer Thomas Reis vom Spitzenreiter aus Bochum. Elf Jahre nach dem Absturz in die Zweitklassigkeit hat der VfL (...

