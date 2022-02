Bremen patzt in FIFA-22-Liga : Aufholjagd von Rostock an Nord-West-Tabellenspitze der VBL

In der Nord-West-Division der VBL Club Championship in FIFA 22 wird es noch einmal spannend: Die sicher geglaubte Tabellenführung für Werder schmilzt, das Rennen um die Playoff-Quali bleibt offen.

Hansa Rostock hat in der Nord-West-Division der Virtual Bundesliga Club Championship in FIFA 22 auf Tabellenführer SV Werder Bremen aufgeholt. Den Hanseaten gelang am vorletzten Doppelspieltag ein fulminante Aufholjagd: Henning „Henning“ Wilmbusse und Levy Finn „Levyfinn“ Rieck gewannen alle Spiele. Mit den beiden „Neuner-Bomben“ setzt Rostock die Brem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.