Krieg in der Ukraine : Auch Tschechien will WM-Playoffs gegen Russland boykottieren

Die drei möglichen WM-Playoffgegner Russlands weigern sich geschlossen, zu den Entscheidungsspielen Ende März anzutreten. Nach dem polnischen und schwedischen verkündete auch der tschechische Fußball-Verband, „unter keinen Umständen“ gegen Russland spielen zu wollen.

Damit gerät der Weltverband FIFA noch stärker unter Druck, eine Lösung für die Playoff-Spiele am 24. und 29. März zu präsentieren. In diesen sollte laut ursprünglichem Plan zunächst Polen in Russland spielen, der Sieger fünf Tage später wieder in Russland auf den Gewinner der Partie von Schweden und Tschechien treffen. Der tschechischen Verbandsmitteil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.