Fussball : Auch ohne Eberl: Herrmann hofft auf Vertragsverlängerung

Patrick Herrmann hofft, dass sein Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach auch nach dem Rückzug von Sportdirektor Max Eberl verlängert wird. „Es stimmt, dass mein Berater und ich bereits mit Max gesprochen hatten. Aber der ist jetzt nicht mehr da. Also müssen wir schauen, wie es jetzt weitergeht“, sagte der 30 Jahre alte Offensivspieler am Samstag in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Der zweimalige Nationalspieler, der sein erstes Bundesliga-Spiel im Fohlen-Trikot Anfang 2010 bestritten hatte, möchte seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag bei seinem Stammverein bis 2024 verlängern. „Vorübergehend hat Max‘ Job nun ja Steffen Korell übernommen, den ich auch schon eine kleine Ewigkeit kenne und der, wie jeder andere bei Borussia, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.