Ligue 1 : AS Monaco erreicht französisches Pokalfinale gegen Paris

Die AS Monaco und Trainer Niko Kovac haben die Pflichtaufgabe im französischen Fußball-Pokal gelöst und sind souverän ins Endspiel gegen Paris Saint-Germain eingezogen.

Annecy | Die Monegassen gewannen beim Viertligisten GFA Rumilly Vallières in Annecy mit 5:1 (2:1). Der krasse Außenseiter ging in der 20. Minute durch Alexi Peuget in Führung. Dank der Treffer von Arthur Bozon (27.), Aurélien Tchouameni (32.), Wissam Ben Yedder (55.), Cesc Fabregas (78.) und Alexander Golowin (82.) setzte sich das Team des früheren Bundesli...

