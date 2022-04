Schiedsrichter FOTO: Philipp von Ditfurth Fussball Zwölf gegen elf Von dpa | 03.04.2022, 13:32 Uhr | Update vor 34 Min.

Einer geht vom Feld runter, einer kommt drauf. So läuft das normalerweise, wenn in einem Fußballspiel gewechselt wird. Denn auf dem Spielfeld dürfen pro Mannschaft immer nur höchstens elf Spieler sein. Doch am Samstag war das anders: Da waren es beim FC Bayern München plötzlich zwölf!