Dies sei die Konsequenz aus der negativen Entwicklung der vergangenen Wochen, teilte der Tabellen-16. mit. Neben Reis wird auch Co-Trainer Markus Gellhaus freigestellt. Bis auf Weiteres übernimmt der bisherige Co-Trainer Matthias Kreutzer die Verantwortung.

„Nach dem Sieg der Moral gegen Magdeburg war unsere Erwartungshaltung, dass wir auf St. Pauli weitere Fortschritte sehen würden. Stattdessen mussten wir einen empfindlichen Rückschritt hinnehmen“, erklärt Peter Knäbel, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Sport. „Wir haben die vergangenen Tage zu intensiven Beratungen genutzt und sind zu dem Schluss gekommen, diesen Schritt im Sinne des Vereins genau jetzt tätigen zu müssen. Unser Ziel ist es, den seit dem Saisonstart insgesamt negativen Trend zu brechen.“

„Wir haben bis zuletzt alles dafür getan, um uns gemeinsam mit Thomas Reis aus dem sportlichen Tief heraus zu arbeiten. Nach den internen Besprechungen der vergangenen Tage fehlte uns jedoch die notwendige Überzeugung, dass wir die Negativentwicklung in der bisherigen Konstellation stoppen und so kurz- und mittelfristig erfolgreich sein können. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen neuen Weg zu gehen“, sagt André Hechelmann, Sportdirektor des S04 in einer Pressemitteilung.

Nach Kritik am Trainer: Denkpause und Geldstrafe für Baumgartl

FC Schalke 04 hat zuvor seinen Spieler Timo Baumgartl nach der Kritik via TV an Trainer Thomas Reis mit einer Denkpause und Geldstrafe sanktioniert. Der Abwehrspieler muss die am Montag beginnende Trainingswoche mit der U23 verbringen und eine Strafe zahlen. Dies teilte der Club am Sonntag mit. Baumgartl habe gegen interne Verhaltensregeln verstoßen, hieß es weiter.

Baumgartl hat die Konsequenzen akzeptiert. „Was ich mit meinen Aussagen ausgelöst habe, war nicht meine Intention und darf einem Spieler mit meiner Erfahrung nicht passieren. Deshalb habe ich Thomas Reis und André Hechelmann um Entschuldigung gebeten und bin sehr froh, dass sie diese akzeptiert haben. Ich weiß, dass nun ich gefordert bin“, sagte der 27-Jährige. Nun musste aber Reis gehen.