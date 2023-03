Steve Jason Njemane Tanga (l. hier beim Torjubel beim 2:0-Heimsiegb gegen BW 90 Berlin) erzielte das Tor des Tages in Frankfurt. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Fußball-Oberliga im NOFV Zweiter Oberliga-Auswärtssieg für die SG Dynamo Schwerin Von Hans-Georg Taken | 05.03.2023, 17:32 Uhr

Die SG Dynamo Schwerin schickt sich weiter an, auch in der kommenden Saison in der Fußball-Oberliga zu spielen. Beim 1. FC Frankfurt gewannen die Mecklenburger jetzt mit 1:0.