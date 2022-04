Alexander Zverev aus Deutschland nimmt an der Pressekonferenz teil. Foto: Sven Hoppe/dpa FOTO: Sven Hoppe Fußballfan Zverev heiß auf Bundesliga-Kracher Bayern-Dortmund Von dpa | 23.04.2022, 08:04 Uhr

Bevor es für Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev beim Sandplatzturnier in München losgeht, ist der Hamburger heiß auf den Bundesliga-Kracher FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. „Da bin ich dabei. Ich habe Tickets und bin vorbereitet“, antwortete der Bayern-Fan am Freitag auf die Frage, ob er das Spiel am Samstag (18.30 Uhr) im Stadion verfolge. Mit einem Sieg können die Münchner ihre zehnte Meisterschaft in Serie fix machen.