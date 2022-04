Feierlaune FOTO: Arne Dedert Europa League „Zu Hause versenkt“: Pressestimmen zum Frankfurt-Coup Von dpa | 15.04.2022, 09:04 Uhr | Update vor 52 Min.

Eintracht Frankfurt ist durch ein 3:2 beim FC Barcelona ins Halbfinale der Europa League eingezogen. In Spanien sorgt vor allem für Ärger, dass so viele deutsche Fußballfans im Stadion Camp Nou in Barcelona waren. Die internationale Presse schreibt dazu: