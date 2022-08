ARCHIV - Das ZDF überträgt das Länderspiel gegen Ungarn. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Nations League ZDF überträgt DFB-Länderspiel gegen Ungarn Von dpa | 16.08.2022, 16:55 Uhr

Das nächste Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird im ZDF gezeigt. Die Live-Übertragung der Partie in der Nations League am 23. September in Leipzig gegen Ungarn wurde vom Sender bestätigt.