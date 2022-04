ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Stuart Franklin Bundesliga Wolfsburgs Trainer Kohfeldt will „Gesetz der Serie“ brechen Von dpa | 28.04.2022, 15:13 Uhr

Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg will trotz der guten Ausgangslage den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga noch nicht für beendet erklären. „In einer Saison, in der wirklich sehr, sehr viel passiert ist bei uns, werde ich keine Sekunde - bevor es rechnerisch erledigt ist - sagen, dass das Thema durch ist“, sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.