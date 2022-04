Fußball FOTO: Friso Gentsch Frauen-Fußball Wolfsburgs Torhüterin: Einsatz im DFB-Pokal-Hit fraglich Von dpa | 15.04.2022, 15:17 Uhr | Update vor 45 Min.

Der VfL Wolfsburg bangt vor dem DFB- Pokal-Halbfinale der Frauen beim FC Bayern München um den Einsatz von Nationaltorhüterin Almuth Schult. Die 31-Jährige hatte unter der Woche wegen einer Schulterzerrung schon ihr Comeback in der DFB-Auswahl verpasst. „Almuth befindet sich momentan in Behandlung. Es wird eine Last-Minute-Entscheidung sein, ob das funktioniert oder nicht“, sagte Trainer Tommy Stroot vor dem Duell zwischen dem deutschen Meister von 2021 und dem Pokalsieger von 2021 am Sonntag (12.30 Uhr/ARD) in München.