Champions League Wolfsburgerin vor Arsenal-Partie: „Es ist wie ein Endspiel" 31.03.2022

Torjägerin Tabea Waßmuth vom VfL Wolfsburg glaubt trotz der Schwächen im Hinspiel an einen Sieg gegen Arsenal London im Viertelfinal-Rückspiel der Champions-League. „Es ist wie ein Endspiel, das bei null startet und in dem wir alles selbst in der Hand haben“, sagte sie in einem vereinseigenen Interview.