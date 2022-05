Fans vom VfL Wolfsburg zünden Pyrotechnik. Foto: Swen Pförtner/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Swen Pförtner VfL-Anhänger Wolfsburg-Fans zünden Pyro: Bayern-Spiel startet später Von dpa | 14.05.2022, 16:04 Uhr

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga ist einige Minuten verzögert angepfiffen worden. Etwa 20 maskierte VfL-Anhänger brannten am Samstag in der Nordkurve grün-weiße Pyrotechnik ab. Nach Durchsagen in der Volkswagen-Arena stellten die Männer die Aktion wenige Minuten später ein.