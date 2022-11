Niclas Füllkrug Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa up-down up-down Nationalmannschaft WM-Test: Götze-Comeback und zwei Debüt-Optionen gegen Oman Von dpa | 15.11.2022, 09:47 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL) in Maskat gegen den Oman die 994. Partie in ihrer Länderspielgeschichte.