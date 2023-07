Martina Voss-Tecklenburg Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down Weltmeisterschaft Deutsches Team ohne Oberdorf und Hegering gegen Marokko Von dpa | 24.07.2023, 09:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Ohne die angeschlagenen Lena Oberdorf, Marina Hegering und Sjoeke Nüsken gehen die deutschen Fußballerinnen in ihr erstes Weltmeisterschafts-Spiel in Australien gegen Marokko. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtete am Montag (10.30 MESZ/ZDF) in Melbourne auf das Trio, das aber auf der Bank sitzt.