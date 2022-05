ARCHIV - Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild FOTO: Kay Nietfeld Ukraine-Krieg Wladimir Klitschko ruft zum Besuch von Benefizspiel auf Von dpa | 18.05.2022, 20:35 Uhr

Der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko hat via Twitter zum Besuch des Hamburger Benefizfußballspiels zugunsten der Menschen in der Ukraine aufgerufen: „Seid dabei am 28. Mai im Volksparkstadion in Hamburg. Als Zuschauer, als Sponsor. Alles hilft uns“, sagte der 46-Jährige in einem Video. Gemeinsam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher hat Klitschko die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen, bei der von 12.00 Uhr an ein All-Star-Team der DFB-Stiftung Sepp Herberger und ein Team Hamburg aufeinandertreffen.