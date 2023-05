Udinese Calcio - SSC Neapel Foto: Andrew Medichini/AP up-down up-down Serie A Wilde Partynacht nach Napoli-Meistertitel - Ein Mann stirbt Von dpa | 05.05.2023, 05:17 Uhr

Napoli feiert die italienische Meisterschaft auswärts in Udine - daheim am Vesuv steigt noch in der Nacht eine wilde Party. Ein Mann stirbt an Schussverletzungen.