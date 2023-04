Protest Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Bundesliga Wieder Fan-Proteste gegen Investoren-Einstieg bei der DFL Von dpa | 29.04.2023, 17:26 Uhr

Auch am 30. Bundesliga-Spieltag haben Teile der Fans gegen den möglichen Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga demonstriert. In mehreren Stadien waren am Samstagnachmittag entsprechende Banner zu sehen.