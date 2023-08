VfL-Osnabrück-Fans schauen im Grünen Jäger ein Spiel der Lila-Weißen. Archivfoto: Claudia Sarrazin up-down up-down Fußball wird immer teurer Wie lange zahlen Kneipenwirte noch für Sky und Dazn? Von Thomas Wübker | 01.08.2023, 17:31 Uhr

Seit Freitag rollt wieder der Ball, die 2. Liga ist in die Saison gestartet. Tausende strömen in die Stadien, aber auch in Kneipen, um dort Fußball zu schauen. Die Preise, die die Sender Sky und Dazn verlangen, steigen immer weiter. Wie gehen die Inhaber der Fußball-Kneipen in damit um? So sieht es in Osnabrück aus.