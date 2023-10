Wie der nationale Verband mitteilte, sind Sandro Tonali von Newscastle United und Nicolò Zaniolo von Aston Villa von der Nationalmannschaft abgereist.



Die beiden Mittelfeldspieler aus der englischen Premier League sind zuvor von der Staatsanwaltschaft Turin wegen des Vorwurfs illegaler Wetten befragt worden. Sie seien offiziell über ihre Beteiligungen an den Ermittlungen informiert worden, hieß es von Verbandsseite. „Unabhängig von der Art der Taten ist der Verband der Überzeugung, dass die beiden Spieler in dieser Situation nicht in der nötigen Verfassung sind, um die in den nächsten Tagen geplanten Verpflichtungen zu erfüllen“, teilte der Verband mit.



Europameister Italien empfängt an diesem Samstag (20.45 Uhr) in Bari in der EM-Qualifikation Malta und spielt anschließend in der Neuauflage des EM-Finals am kommenden Dienstag (20.45) in London gegen England.