Ole Werner FOTO: Carmen Jaspersen 2. Bundesliga Werner über Schaaf-Vergleich: „Das ist mir egal" Von dpa | 08.04.2022, 10:01 Uhr

Werder-Trainer Ole Werner kann dem Vergleich seines St. Pauli-Kollegen Timo Schultz mit der Bremer Legende Thomas Schaaf nicht viel abgewinnen. „Das ist mir relativ egal“, sagte Werner vor dem Spitzenspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen. „Ich hoffe, dass „Schulle“ mich jetzt nicht in Sicherheit wiegen und mir ein gutes, wohliges Gefühl geben will, das dann zu Leichtsinnigkeit verleitet. Da hat er sich aber getäuscht, das wird nicht passieren“, betonte Werner in Bremen.