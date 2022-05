ARCHIV - Werder Trainer Ole Werner während eines Interviews. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Carmen Jaspersen 2. Bundesliga Werner trotz Rückschlags: „Ich habe eine super Truppe“ Von dpa | 03.05.2022, 14:09 Uhr

Trainer Ole Werner vom Fußball-Zweitligisten Werder Bremen glaubt auch nach dem überraschenden Rückschlag gegen Holstein Kiel fest an den Bundesliga-Aufstieg seines Teams. „Ich habe eine super Truppe, einen super Charakter in der Mannschaft - und jetzt geht es gegen Aue“, sagte der 33-Jährige am Dienstag in einer digitalen Medienrunde.