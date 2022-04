ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Stuart Franklin 2. Bundesliga Werner trifft mit Werder auf Ex-Club Kiel: Trio fehlt Von dpa | 29.04.2022, 03:49 Uhr

Mit einem Heimsieg gegen den Ex-Club von Trainer Ole Werner kann Werder Bremen heute den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Die Grün-Weißen gehen als Tabellenerster in den Saison-Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga und wollen ihre gute Ausgangslage in der Partie gegen Holstein Kiel (18.30 Uhr/Sky) behaupten.