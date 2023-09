Bundesliga Werders Baumann kann sich Kabinen-Kameras vorstellen Von dpa | 29.09.2023, 13:43 Uhr | Update vor 1 Std. Frank Baumann Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down

Interviews kurz vor dem Anpfiff, Fernsehkameras in der Kabine - all das kann sich Sport-Geschäftsführer Frank Baumann von Werder Bremen künftig auch in der Fußball-Bundesliga vorstellen.