Transfers Werder Bremen leiht Stürmer Burke an Birmingham City aus Von dpa | 02.09.2023, 01:12 Uhr Oliver Burke Foto: Federico Gambarini/dpa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen leiht den schottischen Stürmer Oliver Burke für eine Saison an den englischen Zweitliga-Club Birmingham City aus. Das gaben die Bremer in der Nacht kurz nach dem Ende der Transferfrist in England bekannt.