Die neue Trainerin Montse Tomé berief die 33 Jahre alte Stürmerin für die Nations-League-Spiele am 27. Oktober gegen Italien und am 31. Oktober gegen die Schweiz. Das geht aus dem vom spanischen Verband veröffentlichten Kader hervor. Für die beiden ersten Nations-League-Spiele war Hermoso noch unberücksichtigt geblieben, zu ihrem „eigenen Schutz“, wie der Verband damals mitteilte.



Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem von Spanien gewonnenen WM-Finale gegen England (1:0) in Sydney am 20. August die Spielerin Hermoso auf den Mund geküsst. Er beteuert, der Kuss sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. Hermoso hatte nach dem Vorfall aber erklärt, sie habe sich „als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe“. Gegen Rubiales läuft seit über einem Monat ein staatliches Ermittlungsverfahren.