VfB Stuttgart - Borussia Dortmund FOTO: Tom Weller Bundesliga Weinender BVB-Jungprofi Reyna erneut verletzt Von dpa | 08.04.2022, 23:58 Uhr | Update vor 1 Min.

Dortmunds Jungstar Giovanni Reyna bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Der 19 Jahre alte US-Fußballnationalspieler musste am Freitagabend im Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart nach gerade mal zwei Minuten das Feld schon wieder verlassen. Anschließend ging er weinend in die Kabine. Zuvor hatte sich Reyna nach einer Aktion im Kampf um den Ball an den Oberschenkel gefasst und sofort angezeigt, dass es nicht mehr für ihn weiter geht.