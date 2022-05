ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uwe Anspach 2. Liga Wehmeyer zu HSV-Relegation gegen Hertha mit Magath Von dpa | 19.05.2022, 13:01 Uhr

Gemeinsam gewannen sie 1983 den Europapokal der Landesmeister, nun treffen sich in der Relegation aufeinander: HSV-Urgestein Bernd Wehmeyer und Trainer Felix Magath von Hertha BSC. „Natürlich gibt es der Partie eine besondere Note, dass es ausgerechnet gegen Felix geht. Und ich weiß, für ihn ist es ebenso besonders“, sagte Wehmeyer, der einstige HSV-Profi und heutige Vizepräsident des Hamburger SV e.V. dem Fußball-Magazin „kicker“ vor dem ersten Duell am (heutigen) Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) mit der Erstliga-16. aus Berlin. Das zweite Match findet am kommenden Montagabend im Volksparkstadion der Hansestadt statt.