ARCHIV - Blick auf das Unternehmenslogo der HanseMerkur-Versicherungsgruppe an der Unternehmenszentrale. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild FOTO: Marcus Brandt 2. Bundesliga Wegen Werder: Sponsor ändert eigene Logofarbe auf HSV-Trikot Von dpa | 02.06.2022, 14:36 Uhr

Der neue Hauptsponsor des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat auf Kritik von Fans reagiert und seine eigene Logofarbe auf den Spielertrikots geändert. Statt in grün-weiß werde das Versicherungsunternehmen HanseMerkur in schwarz zu sehen sein, teilte der Verein am Donnerstag mit. Grün und Weiß sind auch die Farben des HSV-Nordrivalen Werder Bremen. Das hatte für Unmut in der Hamburger Anhängerschaft gesorgt. Der Vertrag mit dem neuen Haupt- und Trikotsponsor läuft bis 2025. HanseMerkur zählt schon seit Jahren zu den HSV-Partnern.