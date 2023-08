Wenn's ums Geld geht Was Fußballerinnen verdienen Von dpa | 09.08.2023, 12:36 Uhr Popp und Leupolz Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down

Im Frauenfußball steckt nicht nur viel Potenzial, sondern auch Kapital. Die Gehälter ziehen an - vor allem in einem Land. In der Bundesliga liegt der Durchschnittsverdienst laut DFB bei 3500 Euro.