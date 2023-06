Tim Walter Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Relegation HSV vor Relegationsrückspiel: Zwischen Wunder und Würde Von dpa | 04.06.2023, 12:04 Uhr

So richtig mag niemand mehr beim Hamburger SV an das Fußball-Wunder gegen den VfB Stuttgart und den Bundesliga-Aufstieg glauben. Nur sagen will das niemand. Schon gar nicht Trainer Tim Walter.