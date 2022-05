ARCHIV - Volkswagen-Chef Herbert Diess während eines Interviews in Wolfsburg. Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild FOTO: Carsten Koall Bundesliga VW-Chef kritisiert Wolfsburger Fußballer: „Zu schwach“ Von dpa | 03.05.2022, 13:15 Uhr

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat die Leistungen des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in der laufenden Saison kritisiert. „Ich bin nicht zufrieden, denn wir haben eine sehr teure Mannschaft. Unser Verein gehört zu denen, die in Deutschland mit am besten ausgestattet sind. Und dafür sind die Leistungen, finde ich, zu schwach“, sagte der 63-Jährige bei einem gemeinsamen Talkformat „Dialog mit Diess“ der Tageszeitungen „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ und „Wolfsburger Nachrichten“.