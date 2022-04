Leverkusens Florian Wirtz liegt verletzt am Boden FOTO: Marius Becker Fußball Völler über Wirtz nach OP: „Wird noch besser zurückkommen“ Von dpa | 02.04.2022, 15:32 Uhr | Update vor 19 Min.

Rudi Völler ist überzeugt, dass Bayer Leverkusens Supertalent Florian Wirtz seinen Kreuzbandriss gut verkraften wird. „Er wird noch besser zurückkommen, als er vorher schon war“, sagte der scheidende Leverkusener Sport-Geschäftsführer Rudi Völler am Samstag vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC bei Sky. „Ich habe ihn gestern noch getroffen, er macht ja schon seine Reha. Er will schnell wieder fit werden. Aber das dauert noch eine Weile“, ergänzte Völler, der nach dem Saisonende seinen Posten beim Fußball-Bundesligisten an Ex-Profi Simon Rolfes übergibt.